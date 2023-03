Vier Nederlanders omgekomen bij crash met drie Porsches op A3

Twee van de slachtoffers zijn vrijwilligers bij Stichting Dag met een Lach. „Een paar uur geleden werd zondag 26 maart een gitzwarte dag voor onze stichting”, meldt de stichting op Facebook. „Onze gedachten zijn bij alle families en naasten van de slachtoffers.”

Stichting Dag met een Lach zet zich in voor ernstig zieke kinderen. Dat doen ze door events te organiseren waar supercars en sportauto's een grote rol spelen.

De drie betrokken sportwagens reden zondag tijdens regenachtig weer hard de grens over. Tijdens de regen verloor een 42-jarige man uit Voorhout de controle over zijn Cayman in de buurt van Elten op de A3. Samen met zijn 37-jarige bijrijdster belandde hij in de greppel. Ze konden zichzelf bevrijden „Vermoedelijk was het natte wegdek de oorzaak”, aldus de politiewoordvoerder. Een 39-jarige man uit Nieuwegein stopte en hielp het duo, op de vluchtstrook.

Toen sloeg het noodlot toe, een 56-jarige man uit Waterland verloor ook de controle over zijn wagen en ramde de wachtende mensen. De snelheid van de Porsche is nog onbekend. „De slachtoffers hadden geen tijd om een waarschuwingsdriehoek uit de auto te halen.”

De bijrijdster en de hulpverlenende man waren volgens de Duitse politie op slag dood, de beide bestuurders van de Porsches overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Volgens de politie was er geen sprake van een autorace, onderzocht wordt nog of gebruik van alcohol of drugs eventueel een rol speelde.

De weg in de richting van Keulen is de hele dag afgezet en de politie onderzoekt het ongeval.

