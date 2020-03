Verwarring over ’afvlakkende cijfers’ RIVM

Volgens het RIVM leent de dagelijkse update van ziekenhuisopnames, die iedere dag rond 14.00 uur verschijnt, zich niet voor harde conclusies. „Artsen moeten melding maken bij de opname van een coronapatiënt”, legt een woordvoerster van het RIVM uit. „Artsen zijn nu zo druk met het verlenen van zorg dat een melding soms twee of drie dagen later komt.”

In de tabellen die het RIVM gebruikt om trends in ziekenhuisopnames te signaleren worden de meldingen weer teruggevoerd naar de echte dag van opname. Om die reden veranderen de tabellen van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nog enkele dagen, legt de zegsvrouw uit. De afgelopen tijd was in die tabellen, zo stelt het overheidsinstituut, een oplopende curve te zien en lijkt er de laatste dagen sprake van een afname.

Het RIVM erkent dat nog niet alle cijfers in die tabel zijn verwerkt. „We kunnen er daarom geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking”, verklaart het instituut in Bilthoven. „Maar dan nog is het onder wetenschappers niet gebruikelijk om een trend te baseren op drie of vier dagen.” Van Dissel heeft woensdagochtend in de Tweede Kamer eveneens gezegd dat het gaat om een ’voorzichtige trend.’