Corona treft bemanningsleden van vier marineschepen

Het gaat om twee positief getesten aan de boord van de Johan de Witt en eentje op de Rotterdam. De militairen waren volgens een woordvoerder van de marine op het moment van de test geïsoleerd van de rest van de bemanning, omdat zij milde klachten vertoonden. Ze vliegen met een medische vlucht naar Nederland en maken het goed. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn aanvullende maatregelen genomen. De schepen komen na een korte logistieke stop terug naar de thuishaven Den Helder.

Het marineschip Zr.Ms. Rotterdam op de Middellandse Zee. Ⓒ ANP/HH

Nederland doet met zo’n duizend militairen mee aan de oefening die is gericht op het trainen van amfibische operaties. Zoals landingen en manoeuvres voor de kust met landingsvaartuigen vol mariniers.

Behalve de twee grote marineschepen en de zeesoldaten nemen Cougar-helikopters van de Koninklijke luchtmacht, luchtverdedigers en de mijnenjager Zr.Ms. Urk deel aan Dynamic Mariner. Er wordt samengewerkt met Franse schepen en collega’s. Verder zijn eenheden uit Duitsland, België, Griekenland, Spanje en de Verenigde Staten betrokken.

Ook in eigen land kampt de zeemacht met corona. Bemanningsleden van Zr.Ms. Van Speijk en Zr.Ms. Karel Doorman hebben positief getest op het virus nadat er aan boord klachten aan het licht kwamen. Onder de bemanning van Zr.Ms. Van Speijk zijn 4 militairen positief getest. Voor Zr.Ms. Karel Doorman geldt dat 1 bemanningslid positief is getest, na milde klachten. Voor alle marineschepen wordt contactonderzoek gedaan en waar nodig zijn militairen in isolatie gegaan, om verdere besmettingen te voorkomen.