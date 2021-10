Premium Het beste van De Telegraaf

Nazi-attributen en wapens gevonden in huis Aanhanger rechtsextremisme uit Coevorden bedreigde mensen met geweer en schoot in de lucht

Door Daniëlle Molenaar Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Emmen - Twee nietsvermoedende mensen zijn op parkplaats De Blikken in Emmen met een vuurwapen bedreigd door een 39-jarige man uit gemeente Coevorden. De volgende dag heeft hij in Hoogeveen een wapen op mensen gericht en in de lucht geschoten. „Dat had ik niet moeten doen”, verklaarde de man woensdag bij de politierechter in Assen.