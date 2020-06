Baby in water gegooid bij reddingszwemlessen, moeder met dood bedreigd

Volgens Krysta zijn de lessen bedoeld om verdrinkingen onder kinderen tegen te gaan. Op de beelden is te zien hoe hoe de acht maanden oude Oliver door een instructrice in het water wordt gegooid, waarna ze er zelf achteraan springt. Al spartelend komt de baby weer boven drijven.

De 27-jarige vrouw onthult nu aan BuzzFeed News dat ze bedreigingen ontvangt van mensen die zeggen dat ze haar kinderen getraumatiseerd. „Veel mensen zien die beelden en denken: ’Dat is niet goed! Dat moet je niet doen!”, aldus Krysta. „Mensen lieten me weten dat ze me de slechtste moeder ooit vinden, dat ik mijn kinderen in gevaar breng.”

Een van de eigenaren van de zwemschool heeft laten weten dat zelfs baby’s van slechts zes maanden oud meedoen aan de cursus. „We leren ze om hun situatie te beoordelen en om een weg uit het water te vinden. Alles draait om veiligheid. Ik snap dat het heel gek lijkt.”