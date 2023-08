Man (57) overleden bij mishandeling in Deventer

De man was betrokken bij een ruzie die plaatsvond bij een wegens werkzaamheden afgezette weg, toen hij onwel werd. Er is nog een poging gedaan om hem te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

Een 36-jarige man uit Rossum en een 52-jarige man uit Hengelo zijn aangehouden. Wat hun rol, of die van de overledene is, kan de politie nog niet zeggen. De politie onderzoekt wat er gebeurd is.