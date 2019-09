Wesley verloor moeder op brug: ’Maar niks veranderd’

De moeder van Wesley Fontijn overleed in 2015 op een brug, maar daarna ging het gewoon wéér mis, omdat er geen maatregelen werden genomen. Ⓒ Anko Stoffels

ZAANDAM - De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het gevaar voor voetgangers en fietsers op Nederlandse bruggen slaan in als een bom. Het is wéér misgegaan. Is het overal potentieel onveilig? Ja, luidt de conclusie. Nabestaanden en klokkenluiders krijgen hun gelijk – maar moesten diep gaan.