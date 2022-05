Nieuwe Zuid-Koreaanse president gaat Kim Jong-un harder aanpakken

Yoon heeft tijdens zijn campagne de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een ,,onbeleefde jongen’’ genoemd. ,,Ik zal hem lessen in beleefdheid leren en hem volledig tot bezinning brengen’’, beloofde Yoon. Pyongyang heeft dit jaar meerdere keren raketten getest die de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea kunnen raken. Traditioneel laat Noord-Korea zijn militaire spierballen rollen als Zuid-Korea van macht wisselt om de nieuwe president uit te testen.

China

Ook tegen China wil Yoon harder optreden. De nieuwe president hoopt zijn buitenlandse beleid met de hulp van de Amerikanen te realiseren. ,,Ik zal de alliantie tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten herbouwen. Het moet een strategisch alomvattende bondgenootschap worden, waarin we kernwaarden delen zoals liberale democratie, een markeconomie en mensenrechten’’, aldus Yoon net na zijn verkiezingsoverwinning.

Zuid-Koreanen hebben echter weinig vertrouwen dat hun nieuwe president deze doelen zal waarmaken. Uit onderzoek van Gallup Korea blijkt dat 55% van de deelnemers denkt dat Yoon het goed zal doen. Voorgangers Moon Jae-in en Park Geun-hye behaalden respectievelijk 87% en 78% voor dit onderzoek.

Aanklager

Het helpt niet dat Yoon weinig ervaring met politiek heeft, laat staan met buitenlands beleid. Yoon is bekend geworden als openbare aanklager die het opnam tegen de gevestigde macht. Hij speelde een belangrijke rol in de afzetting van president Park Geun-hye, zij werd later onder meer veroordeeld voor corruptie en kreeg een gevangenisstraf van 24 jaar. Opvolger Moon Jae-in promoveerde Yoon tot hoofd van het Openbare Ministerie. Yoon verbaasde vriend en vijand door op te stappen, zijn oude baas aan te klagen voor corruptie en zich namens de conservatieve oppositiepartij People Power Party (PPP) kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen.

Yoon heeft de verkiezingen met slechts 0,8 procentpunt verschil gewonnen van Lee Jae-myung, de kandidaat van de regerende Democratische Partij. Nog nooit waren de verkiezingen in Zuid-Korea zo spannend, een teken van de politieke polarisatie in het sterk verdeelde land. Yoon zal het land maximaal vijf jaar mogen leiden. In Zuid-Korea mogen presidenten niet voor een tweede termijn gaan, dit vanwege slechte ervaringen uit het verleden met leiders die te lang aan de macht zijn.