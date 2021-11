Amsterdam gaat door met preventief fouilleren

Dat schrijft burgemeester Halsema na een evaluatie van de veel besproken wapenproef die in september is uitgerold. 2368 personen werden in die periode gecontroleerd, waarbij 100 wapens in beslag zijn genomen. 84 daarvan waren (keuken)messen en schroevendraaiers. De rest betrof voornamelijk pepperspray en andere attributen, zoals boksbeugels en ploertendoders.

Ondanks dat de stad zucht onder toenemend wapengeweld onder jongeren, kwam de proef uiterst moeizaam tot stand. Om te voorkomen dat de politie zich schuldig zou maken aan etnisch profileren, werden burgerwaarnemers toegestaan. Tot woede van de politiebonden die observanten optrommelenden om de waarnemers in de gaten te houden.

In de gemeenteraad lagen vooral GL en D66 dwars. Preventief fouilleren zou ineffectief zijn, teveel politiecappaciteit opslokken en ’stigmatiserend’ zijn voor de wijken waar werd geonctroleerd, klonk het.

Positief over handelen van de politie

Maar op straat werd amper weerzin geregisteerd, staat er in de evaluatie. Van de bijna 2400 gecontroleerde personen, heeft slechts 1 iemand een klacht over ’bejegening’ ingediend bij de gemeente. Slechts 4 procent van de gecontoleerde burgers reageerde negatief. Maar liefst 70 procent van de ondervraagde wijkbewoners, steunde de actie.

’Vrijwel alle (burger)waarnemers en gecontroleerde personen waren positief over het algehele handelen van de politie. Een aanzienlijk deel van de betrokkenen bevestigt dat er geen gevallen van etnisch profileren zijn geconstateerd’.

„Als ik kijk naar de fouilleeracties in september dan valt op dat de politie uiterst zorgvuldig te werk is gegaan en hoe groot het draagvlak voor het instrument is onder de bevolking is”, zegt burgemeester Halsema.

Ook de vier gezamenlijke politiebonden zijn ook positief over het verloop van de acties, schrijven ze in een brief aan burgemeester Halsema. Door de ’beperkte omvang van de proef’, is het onduidelijk of het wapenarsenaal op straat is verminderd. Daarom doet de driehoek er nu een schepje bovenop.

De proef wordt met een jaar verlengd. Wijkteams van de politie krijgen meer inspraak over de controlelocatie’s en de tijdstippen. Ook worden detectiepoortjes en handscanners bij de fouilleeracties geintroduceerd waardoor de controles ’minder fysiek indringend’ zijn.

Voor burgerwaarnemers is het einde oefening. Zij worden bij het grof vuil gezet. Halsema heeft er het ’volste vertrouwen in dat politie zorgvuldig en zonder aanziens persoon te werk gaat, laat ze via haar woordvoerder weten. Jan Struijs van de NPB is blij dat het einde oefening is voor de burgerwaarnemers. Tegelijk had de proef wat hem betreft niet nog een jaar uitgesmeerd hoeven te worden. „Het is voor de zoveelste keer bewezen dat dit een middel is waar de politie uitstekend mee om kan gaan.”