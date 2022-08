Goed nieuws voor de fans: pretpark Legoland komt naar België

Buitenland

Rode panda ontsnapt uit dierentuin vlak voordat hij moet paren en verstopt zich in vijgenboom

Een 7-jarige rode panda is ruim twee dagen vermist geweest nadat hij was ontsnapt uit een Australische dierentuin. Zondag is het dier eindelijk teruggevonden. Hij zat verstopt in een vijgenboom in een nabijgelegen park.