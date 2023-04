Premium Het beste van De Telegraaf

’Uitgangspositie is gunstig, maar biedt geen garantie’ Droogteseizoen weer van start: komen oogsten opnieuw in gevaar?

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

„Het afgelopen jaar zijn de opbrengsten echt minder geweest door de neerslagtekorten”, zegt akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate. Ⓒ Eigen foto

Poortvliet - Boeren en dierenliefhebbers houden hun adem in, want het droogteseizoen is weer van start gegaan. Komen na enkele kurkdroge jaren opnieuw de oogsten en broedresultaten in gevaar door neerslagtekorten? „De uitgangspositie is gunstig, maar biedt geen garantie.”