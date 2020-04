Over twee weken tekort aan ic-capaciteit als stijging aanhoudt

Dat concludeerden Bas Leerink en Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg tijdens een persconferentie in het Erasmus MC.

Sinds woensdag zijn er 82 coronapatiënten op de ic bijgekomen, waardoor het totaalaantal 1273 is. Bovendien zijn er nog ongeveer 500 niet-coronapatiënten die een ic-bed nodig hebben, vertelde Kuipers. Omdat er momenteel ongeveer 2100 bedden beschikbaar zijn, is de marge niet heel ruim.

’Hard werken’

Tot hun opluchting konden Leerink en Kuipers wél bekendmaken dat het streefgetal van 2400 ic-bedden (waarvan 500 voor niet-coronapatiënten) voor het begin van volgende week gehaald lijkt te worden. „Het is voor iedereen hard werken, maar we zijn positief gestemd”, stelde Leerink.

De twee spraken in een geïmproviseerde persconferentiesetting, op een podium middenin het onderwijscentrum van het Erasmus MC, met meerdere verslaggeversstoeltjes op de gepaste anderhalve meter afstand.

De komende twee weken kan Nederland naar verwachting nog wel vooruit, daarna dreigen de ic’s echter helemaal vol te raken, zo was de conclusie. Leerink: „Weliswaar ligt het gemiddelde aan coronapatiënten dat er dagelijks bij komt op de ic inmiddels onder de 100, waar het de afgelopen periode regelmatig boven de 100 was, maar de marge blijft krap.”

’Absolute maximum’

En een uitbreiding naar meer dan 2400 ic-bedden is geen sinecure. V&VN, de beroepsvereniging voor ruim 105.000 verpleegkundigen, waarschuwde al in deze krant dat 2400 ic-bedden het absolute maximum vormen, omdat er simpelweg niet genoeg verpleegkundigen zijn.

„Wat nu van hen wordt gevraagd, is al op het randje”, sprak voorzitter Gerton Heyne zorgelijk. „En je kunt niet zomaar even een blik met ic-verpleegkundigen opentrekken. Elke wens boven dat getal is spelen met vuur, een illusie.”

Langer verblijf

Het RIVM liet eerder deze week al weten te vrezen dat er 2500 bedden nodig zijn. Dat had te maken met het feit dat mensen gemiddeld langer op de intensive care verblijven dan eerst ingeschat was: 23 dagen, in plaats van tien.

Daarom wil Nederland in de komende periode nog nadrukkelijker een beroep doen op Duitsland, stelde Kuipers. „We hebben – naast de al bestaande drie ziekenhuizen – contact met zes extra ziekenhuizen daar die zouden kunnen helpen met het opvangen van patiënten.” Andere landen zijn er vooralsnog niet benaderd, voegde hij toe. „Omdat velen met dezelfde capaciteitsproblemen kampen als wij.”

Ingrijpende transplantaties

Mochten de capaciteitsproblemen niet opgelost kunnen worden, dan zal er een keuze gemaakt moeten worden op basis van de overlevingskans, erkende Kuipers. „Leeftijd is daar ook een factor in. Het is iets dat we bij ingrijpende transplantaties ook doen. Maar op dit moment is dat echt nog niet aan de orde en ik hoop natuurlijk van harte dat dat zo blijft.”

De crisis heeft nog een ander ongewenst effect, concludeerde Kuipers. „We zien dat mensen met niet-coronaklachten later naar het ziekenhuis komen, wellicht uit angst voor besmetting. Maar we roepen hen op om wel degelijk zo snel mogelijk te komen, anders eist het coronavirus op die manier ook nog extra slachtoffers.” Cardiologen trokken donderdag ook al aan de bel.