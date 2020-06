Hooggerechtshof Oklahoma: rally Trump in Tulsa kan doorgaan

Voorstanders van Donald Trump in Tulsa zijn er klaar voor. Ⓒ AFP

TULSA - Een campagnebijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump in Tulsa kan zaterdag doorgaan. Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Oklahoma verwierp een zaak die was aangespannen door omwonenden die zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid in coronatijd. Ze wilden dat het evenement geannuleerd zou worden als daar geen regels gelden over social distancing, berichten Amerikaanse media.