Referendum over lot deelstep in Parijs

Burgemeester Anne Hidalgo vindt de 15.000 trottinettes électriques vooral gevaarlijk – al kan zij weinig doen tegen mensen die op hun eigen exemplaar rondrijden. Het probleem is dat lang niet alle gebruikers zich aan de verkeersregels houden. Vorig jaar nam het aantal ongelukken toe met 28 procent en vielen er 450 gewonden en drie doden. Het is verboden om met z’n tweeën op het voertuig te klimmen, maar dat gebeurt nog regelmatig. Net als over de stoep racen.

De drie aanbieders Lime, Dott en Tier namen intussen wel maatregelen: zij rustten hun vervoersmiddelen uit met een kentekenplaat, zodat degenen die een overtreding maken kunnen worden opgespoord. Minderjarigen krijgen het apparaat niet meer mee.

Ook slingeren de steps nog steeds rond, al is dat een stuk minder sinds de gemeente voor 240 parkeerplaatsen zorgde. Gebruikers kunnen hun trottinette niet zomaar meer ergens achterlaten, anders kunnen zij in de app de rit niet afsluiten.

Milieubewust

De groene locoburgemeester van transport David Belliard vraagt zich af hoe verantwoord het elektrische voertuig eigenlijk is. Een ritje op de trottinette zorg voor minder uitstoot dan een traject in een auto of op een scooter, maar het is nog altijd milieuvriendelijker om de bus, metro of tram te pakken. Bovendien is de productie van het vervoersmiddel en de batterij ook vervuilend. De apparaten worden door de stad vervoerd met busjes, die vaker op diesel dan elektrisch rijden.

De drie aanbieders voeren campagne om te mogen blijven. Hun belangrijkste argument is het grote aantal mensen dat gebruikmaakt van de deelsteps: meer dan 400.000 per maand, waarvan 85 procent inwoners uit de regio-Parijs.