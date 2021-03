Formatie ligt binnen week al op z’n gat: ’Het gaat lang duren’

„Gisteren!” Een dag na de verkiezingen reageerde Jorritsma ferm op de vraag wanneer het nieuwe kabinet er moet zijn. Ze wist toen nog niet dat uitgerekend door een blunder van collega-verkenner Ollongren de formatie een week later alweer op pauze zou staan.

Jorritsma stond niet alleen in haar wens voor een snelle formatie. CDA-leider Wopke Hoekstra had het voor de verkiezingen zelfs vreemd genoemd om in crisistijd zeven maanden bij elkaar te gaan zitten om een nieuw kabinet te vormen. Die uitputtingsslag van 2017, waarbij zijn voorganger Sybrand Buma honderden uren doorbracht in de stadhouderskamer met Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (CU) en Mark Rutte (VVD) was zeker niet voor herhaling vatbaar.

Huidige coalitie

Ook Segers sprak onlangs nog zijn wens uit voor een snelle formatie, misschien zelfs met de huidige coalitie . Dan kom je ’sneller tot een akkoord’. De coronacrisis vráágt ook om snelheid, zei VVD-leider Rutte, die het tot kernpunt maakte in zijn verkiezingsinterview met De Telegraaf: „Ik pleit er daarom voor dat de partijen die gaan formeren zo snel mogelijk, begin april, een nationaal herstelplan gaan maken. Dat moet gaan over de grote vraagstukken die spelen als we weer naar het normalere normaal gaan hopelijk richting de zomer. Dat plan moet snel af en dan door de Kamer worden goedgekeurd.”

Geen unicum, weet hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen. Zij memoreert het Lente-akkoord, dat na de val van kabinet-Rutte I werd gesloten door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie om de begroting rond te krijgen.

Gemiddeld zo’n 3,5 maand

Volgens Van Baalen is de wens om haast te maken met de kabinetsformatie ’van alle tijden’. „En de klacht dat het te lang duurt, is er ook altijd.” Gemiddeld genomen duren formaties zo’n 3,5 maand, maar daarbij zitten snelle (de drie kabinetten-Lubbers) en lange formaties, met als langste de laatste, van 2017. De wetmatigheid: hoe meer partijen nodig zijn voor een meerderheid, hoe langer het duurt voordat de overeenstemming voor het nieuwe kabinet er is.

Lubbers formeerde telkens met met twee partijen. Rutte II, met VVD en PvdA, was er met 47 dagen ook relatief snel. Het na-oorlogse snelheidsrecord is van KVP’er Louis Beel, die in 1946 zijn rooms-rode coalitie binnen zes weken op het bordes had. „Het was midden in de wederopbouw en er was nog geen informateur, laat staan een verkenner - Beel kon meteen als formateur aan de slag. Dikke regeerakkoorden waren er ook nog niet”, zegt Van Baalen. Maar bovenal: er zaten maar twee partijen aan tafel. „Met drie partijen duurt het véél langer, laat staan met vier partijen, zoals voor het huidige kabinet.”

’De tijd vraagt erom’

De motivatie voor een vlotte formatie is ook telkens hetzelfde: de tijd vraagt erom. „Nu zitten we in een unieke situatie van een pandemie”, zegt van Baalen. „Maar dat betekent niet dat er ook snel een kabinet komt. Rutte noemt ook expliciet dat het niet tot augustus moet duren voordat er akkoord is over een herstelplan. Daarmee erkent hij zelf al dat het nieuwe kabinet er niet binnen drie maanden is.”

Ook bij de tweede partij D66, dat veroordeeld lijkt tot de VVD, zien ze een snel regeerakkoord niet verschijnen. Zoals partijleider Sigrid Kaag afgelopen week steevast zegt: eerst de inhoud.

Dat de formatie al binnen een week op z’n gat ligt, is volgens Van Baalen tamelijk symbolisch. „Een formatie gaat zoals die gaat, en dat is meestal niet snel, ondanks de wens.”