Billenmodel heeft uren seks om af te vallen

Slechts de bilpartij moet op volle sterkte blijven, want de miss Bumbum-wedstrijd - vooral wereldberoemd in Brazilië - draait uitsluitend om het achterste. Lekker vertelt aan de Daily Star tenminste vijf uur per dag seks te moeten hebben om voldoende calorieën te verbranden. "Ik wil bijna zes kilo kwijt. Ik combineer het aangename met het nuttige om mij zo goed mogelijk voor te bereiden op de grote finale." Overigens let ze uiteraard ook op haar eten: "Weinig alcohol, weinig frisdrank, geen vet, weinig zuivel, maar wat meer chocola, bananen, ei en honing."

Het billenmodel voorziet in Barcelona overigens in haar levensonderhoud door zich onder meer te verhuren als mannentester: op verzoek van vrouwen die hun partner verdenken van ontrouw, probeert ze de verdachte mannen te verleiden. Zo'n poging kost $2000 dollar. Voor dat geld benadert Carolina Lekker mannen via social media en probeert ze een hitsige chat op te starten. Als ze wordt afgewezen, wint iedereen, behalve Carolina: "Dan stort ik het geld terug."

Het is voor haar te hopen dat ze dat niet te vaak hoeft te doen. Alle verdiensten worden besteed aan plastische chirurgie. Volgens de New York Post zou ze al anderhalve ton hebben overgemaakt aan cosmetisch chirurgen in haar streven 'het duurste lijf op Instagram' te creëren.