Meer dan twintig doden bij aanslag IS op Syrische militairen

De terreurbeweging is nog steeds actief in het oosten van het land. Bijna tien jaar geleden wisten soennitische jihadisten in een groot deel van Syrië en Irak een schrikbewind te vestigen. Ze hadden hun wortels vooral in Irak waar ze zich eerder onder meer tegen de Amerikaanse bezetting keerden.

Het uitgestrekte gebied van Islamitische Staat langs de rivier de Eufraat kreeg van de terreurbeweging de naam kalifaat. Dat hield tot in 2017 stand tegen een machtige internationale coalitie en Koerdische milities.