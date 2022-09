LIVE COA voor de rechter gesleept: kort geding over asielopvang

Volg de zaak onderaan dit bericht via onze verslaggever vanaf 09.00 uur.

VluchtelingenWerk stelt dat de opvang al een jaar lang onder de humanitaire ondergrens is gezakt. Sinds september vorig jaar wonen duizenden vluchtelingen in (crisis)noodopvanglocaties die niet geschikt zijn voor bewoning. Het gaat om locaties als tenten, gymzalen en evenementenhallen. Daar ontbreekt het volgens VluchtelingenWerk „aan de meest basale voorwaarden zoals privacy, voldoende schoon sanitair, bedden, genoeg en fatsoenlijk eten en bescherming tegen weersomstandigheden.”

De organisatie eist daarom via de rechter dat asielzoekers onder meer dag en nacht toegang krijgen tot drinkwater, douches en toiletten en gezondheidszorg. Ook adequate maaltijden en toegang tot onderwijs en speelvoorzieningen van kinderen behoren tot de minimumnormen. VluchtelingenWerk eist bovendien dat alle asielzoekers per direct een medische check krijgen voor ze worden overgeplaatst naar een (crisis)noodopvang, zodat zwangere vrouwen en zieke asielzoekers niet langer in tenten en gymzalen terechtkomen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA toonden eerder al begrip voor de gang naar de rechter. Het COA deelt de opvatting van VluchtelingenWerk Nederland dat er snel goede en humane opvanglocaties moeten komen.

De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel werd deze zomer onhoudbaar. Nachtenlang moesten honderden asielzoekers buiten op het gras slapen. Sinds zaterdag worden asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar de tijdelijke ’wachtkamer’ in Zoutkamp overgebracht.