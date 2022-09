Staat en COA erkennen: noodopvang asielzoekers onder de maat

Premium Binnenland

Zakenman Harry B. verdachte in moordzaak arts Costa Rica: ’Ben erin geluisd’

Harry B., de Nederlandse verdachte in een even gruwelijke als opzienbarende moordzaak in Costa Rica, is formeel beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op het slachtoffer, een 43-jarige vrouwelijke arts. Zakenman B. zou volgens justitie in het Midden-Amerikaanse land de vrouw hebben vastgehouden ...