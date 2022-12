Premium Het beste van De Telegraaf

Geen sprankje zelfkritiek bij Angela Merkel jaar na vertrek

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Angela Merkel met haar officiële ’ontslagbrief’ van de Duitse president (oktober 2021). Ⓒ AFP

BERLIJN - Precies een jaar geleden deed Angela Merkel een stapje terug. In de twaalf maanden sinds haar vertrek is de bij velen geliefde en gewaardeerde regeringsleider in ongenade gevallen. De belangrijkste redenen zijn de torenhoge inflatie, energieprijzen en de kolossale inschattingsfouten inzake Rusland. Zij dacht Poetins imperiale dromen in toom te kunnen houden met pappen en nathouden.