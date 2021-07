Privédetectives doen hun verhaal: ’Zonder het te beseffen, kussen mensen net daar waar je hen het best kan zien’

Binnenland

Bestuurder (21) aangehouden na gevaarlijke snelwegtrip met lachgas: reed 170 km/u

Een man die vrijdagavond achter het stuur lachgas zat te gebruiken en daarna levensgevaarlijke capriolen uithaalde op de snelweg, is opgepakt nadat hij zelf de aandacht had getrokken van een politieman. De agent reed in een onopvallende auto over de A27 richting Breda.