LIVE Corona | Veel doden Italië, ’betaal met pin’ en sociale onthouding Brabant

De Nederlandse supermarkten vragen hun klanten om met pin te betalen vanwege het coronavirus. Zo lopen kassamedewerkers minder risico, zegt branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Als kassamedewerkers geld aannemen van klanten, raken ze elkaar vaak aan en dan is er een grotere kans dat ze het virus oplopen. Als klanten toch per se met contant geld willen betalen, dan vragen de supermarkten om het geld op de kassa neer te leggen.

Brabanders blijven thuis

Burgemeester Weterings van Tilburg doet een oproep aan alle Brabanders om ’zeven dagen van sociale onthouding’ in te lassen. Oftewel: ga niet naar het café, en doe je het toch, vermijd dan een bezoekje aan opa en oma. Daarnaast zijn aanbevelingen over zorg en onderwijs onthuld.

Ook zijn vele evenementen afgelast: dance-festivals, concerten, alle wedstrijden in het profvoetbal, carnaval in Oosterhout, evenals een grote beurs op de Universiteit in Eindhoven.

RIVM meldt nieuwe gevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dinsdag 61 meldingen over nieuwe gevallen binnengekregen van de GGD’en, die lokaal verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het virus. Dat is een stijging van 19 procent. Zoals maandagavond al duidelijk werd, is een vierde patiënt die het virus had overleden, een 78-jarige vrouw uit Goirle. De vrouw had al een kwetsbare gezondheid, zei de burgemeester van de Brabantse plaats.

Hoeveel mensen zijn genezen, meldt het RIVM niet. De dienst zegt daar niet precies zicht op te hebben, en daarom niets daarover te melden.

Van de 382 patiënten zijn 161 mensen besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is het onderzoek nog gaande, meldt het RIVM.

Italië

Het aantal patiënten dat in Italië binnen een etmaal is bezweken aan het coronavirus is toegenomen met 168. Het is het hoogste aantal tot nu toe. Het aantal coronadoden staat nu op 631, er zijn 10.149 besmettingen.

Duizenden mensen in het Zuid-Europese land zijn helemaal genezen van de aandoening. Italië is verreweg de grootste bron van besmettingen in Europa. Italianen wordt afgeraden zich zo min mogelijk door het land te verplaatsen.

Uitslag steekproef in ziekenhuizen

Bijna 4 procent van de onderzochte medewerkers van Brabantse ziekenhuizen blijkt het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een steekproef onder het personeel van zes ziekenhuizen in de provincie.

Het RIVM wilde met de steekproef een beter beeld krijgen van het werkelijke aantal besmettingen. Van ongeveer de helft van alle vastgestelde besmettingen in Brabant is de bron onbekend.

Honderden medewerkers zijn getest. Dat gebeurde in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), het Bredase Amphia Ziekenhuis, het Elkerliek Ziekenhuis met vestigingen in Helmond en Deurne en het Bravis ziekenhuis met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Het RIVM liet zich niet uit over het aantal medewerkers van de Brabantse ziekenhuizen van wie op basis van de steekproef is vastgesteld dat ze besmet zijn. Eerder dinsdag had het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gemeld dat 28 van zijn medewerkers het coronavirus hebben opgelopen. Het Bravis ziekenhuis repte van drie besmette medewerkers tot nu toe. Het Catharina Ziekenhuis liet op zijn website weten dat twee medewerkers zijn besmet. Het Amphia liet eerder weten dat er tien besmettingen zijn onder het personeel.

„De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag”, aldus het RIVM, dat Brabanders aanraadt zelfs bij milde klachten zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.

’Brussel’ stagneert

Vanwege het nieuwe coronavirus wordt een voor donderdag geplande vergadering van de EU-handelsministers in Brussel uitgesteld. Dat geldt ook voor het justitiedeel van het overleg van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op vrijdag. Er zijn nog geen nieuwe data geprikt.

Namens Nederland zou minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) het overleg donderdag bijwonen. De justitieministers zouden onder meer praten over het Europees Openbaar Ministerie en de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal.

Reisadvies Italië

In navolging van de strenge maatregelen in Italië vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land aangepast. Voor heel Italië geldt nu code oranje. Dit betekent dat mensen alleen naar het land moeten reizen als het noodzakelijk is.

In gebieden in het Noorden, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al code rood. Daarvoor geldt al het advies om er helemaal niet heen te reizen.

Koningsdag

Het festival Kingsworld, dat op Koningsdag zou worden gehouden in Den Haag, is afgelast vanwege het coronavirus. Volgens de organisatoren is de onzekerheid te groot geworden en valt daar niet tegen te verzekeren. „Waar wij vooral bang voor zijn, is het risico dat de overheid ons op een later moment oplegt om het evenement te annuleren”, laten ze weten.

Kingsworld zou naast het stadion van ADO Den Haag worden gehouden. Onder andere Django Wagner, Dave Roelvink, John Medley, Jebroer, Darkraver en Critical Mass zouden er optreden.

Mensen die tickets hebben voor het festival kunnen deze gebruiken voor Den Haag Outdoor op 29 augustus in het Zuiderpark of voor Kingsworld volgend jaar. Een andere optie is om het volledige aankoopbedrag terugbetaald te krijgen.

Kamerleden thuis

Kamerleden uit Brabant van verschillende politieke partijen in Den Haag geven gehoor aan de oproep van premier Rutte om thuis te werken, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ten minste zeven parlementariërs blijven dinsdag thuis.

Bij de VVD komen drie Kamerleden voorlopig niet naar Den Haag. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet eerder al weten voorlopig binnen te blijven vanwege een verkoudheid. Zijn collega’s Thierry Aartsen en Bas van ’t Wout werken ook vanuit huis.

De SP telt eveneens drie Kamerleden die het zekere voor het onzekere nemen: fractievoorzitter Lilian Marijnissen, Henk van Gerven en Michiel van Nispen. Geen van hen heeft klachten.

Madeleine van Toorenburg van het CDA komt dinsdag ook niet naar Den Haag.

Friesland

Een echtpaar uit het Friese Gorredijk heeft het nieuwe coronavirus opgelopen. Het zijn de eerste besmettingen in de noordelijke provincie. Voor zover nu bekend is Groningen de enige provincie van Nederland waar het virus nog bij niemand is vastgesteld.

De Friese GGD en de gemeente Opsterland maakten dinsdag bekend dat het echtpaar de ziekte COVID-19 heeft. De twee zijn thuis in quarantaine, samen met hun 17-jarige zoon. Hij wordt nog getest en blijft uit voorzorg thuis, in lijn met het advies van het RIVM. Burgemeester Ellen van Selm liet weten dat ze met de familie heeft gebeld en dat het goed gaat met de patiënten. Ze zijn alweer herstellende.

In Groningen was de GGD afgelopen weekend extra alert toen negenhonderd studenten terugkeerden van wintersport in Noord-Italië, waar veel mensen zijn besmet. Maar onder de leden van studentenvereniging Vindicat zijn tot nog toe geen ziektegevallen vastgesteld.

Afzegging

De Italiaanse Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) zegt zijn bezoek aan Nederland af vanwege de coronacrisis. Dat laat een woordvoerder weten. Gentiloni zou deze week in Den Haag onder meer met premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra praten. Ook zou hij een bezoek brengen aan de douane in Rotterdam.

Curaçao

Artsen op Curaçao hebben dinsdagochtend (lokale tijd) zeven mensen aan boord van het schip MS Braemer van cruiseline Fred Olsen getest op een mogelijke coronabesmetting. Het schip meerde eerder die ochtend aan. Niemand is van boord gegaan.

De testen worden onderzocht door een laboratorium op Curaçao en in Nederland. Zodra de uitslag bekend is wordt het schip geïnformeerd. De MS Braemer vertrekt dinsdag weer van Curaçao.

Op het schip was onrust ontstaan nadat bekend was geworden dat een passagier positief was getest op het coronavirus, twee dagen na vertrek van het schip. Een bemanningslid die contact met de passagier had gehad en diens kamergenoot werden daarop in quarantaine geplaatst op het schip. Zij begonnen later te hoesten en kregen koorts.

De zeven geteste mensen aan boord hebben allemaal symptomen die kunnen duiden op een coronabesmetting. Volgens de artsen is er geen risico voor een besmetting met het coronavirus op Curaçao doordat het schip is aangemeerd.

Tijdelijke coronaziekenhuizen Wuhan weer dicht

China heeft alle tijdelijke ziekenhuizen in Wuhan gesloten die in ijltempo waren gebouwd vanwege de uitbraak van het coronavirus in de miljoenenstad. Dat hebben lokale media dinsdag gemeld.

De sluiting van de hospitalen wijst er op dat de autoriteiten het virus onder controle hebben. In Wuhan is het coronavirus voor het eerst opgedoken.

Xi in Wuhan

De Chinese president Xi Jinping is dinsdag is Wuhan aangekomen, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Het is zijn eerste bezoek aan de stad sinds de epidemie er in januari uitbrak. Waarnemers zien het als een teken dat de uitbraak onder controle is.

Xi was grotendeels afwezig in de media tijdens de begindagen van de virusuitbraak. Tijdens zijn reis naar Wuhan zal hij „medische hulpverleners, militairen, gemeenschapswerkers, politieagenten, ambtenaren en vrijwilligers die de epidemie in de frontlinie hebben bevochten, bezoeken. Tijdens de inspectie ziet hij ook patiënten en bewoners”, meldde staatspersbureau Xinhua.

China meldde maandag negentien nieuwe coronavirusinfecties tegen veertig een dag eerder.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is niet getest op het nieuwe coronavirus. Dat meldde het Witte Huis maandag, nadat twee Amerikaanse afgevaardigden zichzelf in quarantaine hadden geplaatst omdat ze in de nabijheid waren geweest van iemand die besmet is met het virus. De twee Republikeinse politici verkeerden ook recentelijk in het gezelschap van president Trump.

„De president heeft geen test ondergaan omdat hij geen nauw contact heeft gehad met bevestigde COVID-19-patiënten, noch symptomen van de ziekte vertoont. President Trump verkeert in uitstekende gezondheid en zijn arts zal hem nauwgezet blijven monitoren”, zei woordvoerster Stephanie Grisham van het Witte Huis.

Mark Meadows, de nieuwe stafchef van het Witte Huis, heeft zichzelf ook onder quarantaine gesteld. De 60-jarige Republikein was ook in contact geweest met een met het coronavirus besmette persoon. Hoewel de test bij Meadows negatief was, zal hij uit voorzorg 14 dagen in isolatie blijven.

China

China meldt voor de derde dag op rij geen nieuwe lokale besmettingen met het nieuwe coronavirus buiten de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak. In China werden maandag 19 nieuwe besmettingen vastgesteld, 17 daarvan in de stad Wuhan in Hubei. Daarnaast was er één nieuw geval in Peking en één in Guangdong, beide veroorzaakt door mensen die vanuit het buitenland zijn gekomen.

Het aantal doden in China liep maandag met 17 op naar 3136. Alle nieuwe dodelijke slachtoffers kwamen uit Wuhan. Het aantal besmette personen in China staat op 80.754.

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn 59.897 patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen in China. Patiënten die recentelijk mochten vertrekken uit het ziekenhuis, moesten uit voorzorg wel nog veertien dagen in quarantaine. In Wuhan zijn 12 van de 14 tijdelijke ziekenhuizen die waren ingericht om patiënten met het coronavirus te verzorgen weer gesloten. De twee andere ziekenhuizen sluiten dinsdag.

Cruise

De eerste passagiers van het cruiseschip Grand Princess zijn maandag van boord gehaald. Op het schip is bij 21 personen het nieuwe coronavirus vastgelegd. Zij worden „verder verzorgd in passende isolatie”, liet vice-president Mike Pence weten. Pence is de coördinator namens de Amerikaanse regering bij de bestrijding van het coronavirus in de VS.

De Grand Princess, met meer dan 3500 mensen aan boord, heeft aangelegd in de haven van Oakland in de staat Californië. Alle opvarenden zullen worden getest. Volgens de vice-president zijn alle 25 kinderen aan boord gezond.

De ongeveer 2400 passagiers worden overgebracht naar militaire bases in de staten Californië, Texas en Georgia of in het geval van buitenlandse opvarenden naar hun thuisland. De Amerikaanse passagiers zullen twee weken in quarantaine gaan. De 1100 bemanningsleden worden op het schip in quarantaine geplaatst.

Mongolië

Mongolië heeft dinsdag bekendgemaakt dat bij een persoon met de Franse nationaliteit die in het land werkzaam is, het nieuwe coronavirus is vastgesteld. Het is het eerste geval van het virus in het land.

De nationale noodgevallencommissie van het land liet in een verklaring weten dat de persoon vanuit Frankrijk via Moskou naar Mongolië is gereisd. De regering heeft 42 personen geïdentificeerd die de man hebben ontmoet en 120 individuen die dicht bij de patiënt in de buurt zijn geweest.