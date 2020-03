LIVE | Coronavirus nu ook in Friesland

Friesland was samen met Groningen de enige provincie waar het virus nog niet is aangetroffen.

Het getroffen echtpaar zit in thuisisolatie. Ook de zoon van het echtpaar zit in thuisisolatie.

De hoofdpunten van het corona-nieuws:

Curaçao

Op Curaçao meert een cruiseschip aan met drie passagiers die mogelijk zijn besmet met het coronavirus. Het gaat volgens het ministerie van Gezondheid om het schip MS Braemer van cruiseline Fred Olsen. De boot mag aanmeren maar niemand mag van het schip af.

In plaats daarvan zullen medewerkers van het Curaçaose ministerie op het schip testen uitvoeren. De boot vertrekt volgens plan weer later op de dag. Op Curaçao zijn nog geen besmettingen van personen met het coronavirus vastgesteld.

In de Caraïben wordt veel met angst naar de vele cruiseschepen gekeken. Vorige week weigerde Sint Maarten nog een cruiseschip omdat dat niet op tijd een lijst met de gezondheidsgegevens van de passagiers had doorgegeven.

Tijdelijke coronaziekenhuizen Wuhan weer dicht

China heeft alle tijdelijke ziekenhuizen in Wuhan gesloten die in ijltempo waren gebouwd vanwege de uitbraak van het coronavirus in de miljoenenstad. Dat hebben lokale media dinsdag gemeld.

De sluiting van de hospitalen wijst er op dat de autoriteiten het virus onder controle hebben. In Wuhan is het coronavirus voor het eerst opgedoken.

Xi in Wuhan

De Chinese president Xi Jinping is dinsdag is Wuhan aangekomen, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Het is zijn eerste bezoek aan de stad sinds de epidemie er in januari uitbrak. Waarnemers zien het als een teken dat de uitbraak onder controle is.

Xi was grotendeels afwezig in de media tijdens de begindagen van de virusuitbraak. Tijdens zijn reis naar Wuhan zal hij "medische hulpverleners, militairen, gemeenschapswerkers, politieagenten, ambtenaren en vrijwilligers die de epidemie in de frontlinie hebben bevochten, bezoeken. Tijdens de inspectie ziet hij ook patiënten en bewoners", meldde staatspersbureau Xinhua.

China meldde maandag negentien nieuwe coronavirusinfecties tegen veertig een dag eerder.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is niet getest op het nieuwe coronavirus. Dat meldde het Witte Huis maandag, nadat twee Amerikaanse afgevaardigden zichzelf in quarantaine hadden geplaatst omdat ze in de nabijheid waren geweest van iemand die besmet is met het virus. De twee Republikeinse politici verkeerden ook recentelijk in het gezelschap van president Trump.

„De president heeft geen test ondergaan omdat hij geen nauw contact heeft gehad met bevestigde COVID-19-patiënten, noch symptomen van de ziekte vertoont. President Trump verkeert in uitstekende gezondheid en zijn arts zal hem nauwgezet blijven monitoren”, zei woordvoerster Stephanie Grisham van het Witte Huis.

Mark Meadows, de nieuwe stafchef van het Witte Huis, heeft zichzelf ook onder quarantaine gesteld. De 60-jarige Republikein was ook in contact geweest met een met het coronavirus besmette persoon. Hoewel de test bij Meadows negatief was, zal hij uit voorzorg 14 dagen in isolatie blijven.

China

China meldt voor de derde dag op rij geen nieuwe lokale besmettingen met het nieuwe coronavirus buiten de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak. In China werden maandag 19 nieuwe besmettingen vastgesteld, 17 daarvan in de stad Wuhan in Hubei. Daarnaast was er één nieuw geval in Peking en één in Guangdong, beide veroorzaakt door mensen die vanuit het buitenland zijn gekomen.

Het aantal doden in China liep maandag met 17 op naar 3136. Alle nieuwe dodelijke slachtoffers kwamen uit Wuhan. Het aantal besmette personen in China staat op 80.754.

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn 59.897 patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen in China. Patiënten die recentelijk mochten vertrekken uit het ziekenhuis, moesten uit voorzorg wel nog veertien dagen in quarantaine. In Wuhan zijn 12 van de 14 tijdelijke ziekenhuizen die waren ingericht om patiënten met het coronavirus te verzorgen weer gesloten. De twee andere ziekenhuizen sluiten dinsdag.

Cruise

De eerste passagiers van het cruiseschip Grand Princess zijn maandag van boord gehaald. Op het schip is bij 21 personen het nieuwe coronavirus vastgelegd. Zij worden "verder verzorgd in passende isolatie", liet vice-president Mike Pence weten. Pence is de coördinator namens de Amerikaanse regering bij de bestrijding van het coronavirus in de VS.

De Grand Princess, met meer dan 3500 mensen aan boord, heeft aangelegd in de haven van Oakland in de staat Californië. Alle opvarenden zullen worden getest. Volgens de vice-president zijn alle 25 kinderen aan boord gezond.

De ongeveer 2400 passagiers worden overgebracht naar militaire bases in de staten Californië, Texas en Georgia of in het geval van buitenlandse opvarenden naar hun thuisland. De Amerikaanse passagiers zullen twee weken in quarantaine gaan. De 1100 bemanningsleden worden op het schip in quarantaine geplaatst.

Mongolië

Mongolië heeft dinsdag bekendgemaakt dat bij een persoon met de Franse nationaliteit die in het land werkzaam is, het nieuwe coronavirus is vastgesteld. Het is het eerste geval van het virus in het land.

De nationale noodgevallencommissie van het land liet in een verklaring weten dat de persoon vanuit Frankrijk via Moskou naar Mongolië is gereisd. De regering heeft 42 personen geïdentificeerd die de man hebben ontmoet en 120 individuen die dicht bij de patiënt in de buurt zijn geweest.