Britse ex-rugbyster dood in hotel gevonden na ’uit de hand gelopen seksspel’

De ex-sporter, die in 2012 met pensioen ging en daarna werkzaam was als makelaar, overleed zaterdagochend na vermoedelijk een hartinfarct. Ricky speelde tussen 2007 en 2009 voor de club Trinity. Ook speelde hij bij de Engelse clubs Wigan Warriors, Leigh Centurions en Wakefield Trinity Wildcats.

Lawaai

Bibey arriveerde vrijdagavond in de Italiaanse stad met partner en collega-makelaar Jennifer Platt (43). Het stel wandelde volgens getuigen rond 2.00 uur ’s nachts het hotel nog vrolijk binnen. Het echtpaar uit Manchester had diezelfde avond ingecheckt. Het was een kamermeisje die het koppel aantrof nadat verschillende hotelgasten bij de receptie een melding hadden gemaakt van lawaai en geklop.

De politie houdt er ernstig rekening mee dat een „erotisch spel fout is afgelopen”, aldus een woordvoerder tegen The Daily Mail, al wordt onderling geweld of een ruzie nog niet uitgesloten. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. „De man werd gevonden met een reeks snijwonden, kneuzingen en andere verwondingen op zijn lichaam en de vrouw ook, hoewel zij ernstiger gewond was en de man een soort beroerte lijkt te hebben gehad”, aldus een politiebron.

De toestand van de vrouw zou ernstig maar stabiel zijn. De Italiaanse nieuwsoutlet La Reppublica schrijft dat de vrouw tegen het hotelpersoneel had gezegd dat haar partner ineens instortte.

De zaak wordt verder onderzocht.