Amsterdam vraagt IND te onderzoeken of complotdenker Icke toegang kan worden geweigerd

De Amsterdamse driehoek oordeelt dat de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is, mocht hij daar spreken. Dit vanwege de maatschappelijke onrust waartoe zijn eventuele komst zou leiden, aldus de gemeente. De driehoek bestaat uit burgemeester Femke Halsema, de politie en justitie.

De gemeente benadrukt dat de lokale overheid zich niet mag bemoeien met de inhoud van een demonstratie. Wel kan het OM, schrijft de gemeente in een verklaring, optreden als Icke zich tijdens zijn toespraak schuldig maakt aan strafbare feiten. „Een eventuele toespraak zal door de officier van justitie nauwlettend worden gevolgd om te beoordelen of er strafbare uitingen worden gedaan.” De driehoek houdt ook de openbare orde rond de demonstratie in de gaten en zal, „indien mogelijk en nodig, deze verplaatsen of anderszins optreden.”

Bij de organisator van het protest, Samen voor Nederland, zijn verschillende organisaties betrokken. Van FVD tot Viruswaarheid en van de Gele Hesjes tot de Nexit-beweging. BVNL ook, maar zij haakt af als Icke echt zal spreken 6 november.

Amsterdamse raad vroeg actie van Halsema

Elf partijen in de gemeenteraad hebben burgemeester Femke Halsema vragen gesteld over de komst van Icke. „Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, juist als je het inhoudelijk met elkaar oneens bent. Maar opruiing en het ontkennen van de Holocaust is een brug te ver. Waarom moeten wij zulke mensen het grootse podium geven van de stad, de Dam?”, vraagt Claire Martens (VVD) zich af.

FVD doet niet mee aan de vragen. „Ik heb nooit een letter van de man gelezen, en ik weet zeker het overgrote deel van de gemeenteraad evenmin”, zegt lokaal partijleider Anton van Schijndel. „Het CIDI schiet hier weer eens uit de bocht, dunkt me”, zegt hij. „Het is evident dat Icke geen voorafgaande toestemming nodig heeft om naar Amsterdam te komen en dat hij mag spreken op de Dam.”

Ook de SP ondertekent de vragen niet. De socialisten willen niet vooraf oordelen over wat iemand mogelijk zal zeggen. „Bij vooraf verbieden ontneem je het OM en de rechter de mogelijkheid om iemand te bestraffen”, zegt fractievoorzitter Remine Alberts.

’Kampioen complotdenken’

Icke is sinds de jaren 90 verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door zogenoemde reptilians, een machtige groep buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite die een almachtige geheime wereldregering vormen en in alle geledingen van de samenleving actief zijn. De reptielentheorie van Icke is de afgelopen tijd ook meermaals verkondigd door FVD-leider Thierry Baudet, al stelde die later dat het om een ’metafoor’ zou gaan.

„Kampioen complotdenken”, noemt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) de Brit, die op 6 november zal spreken bij een ’vredesprotest’ op de Dam. Volgens het CIDI is Icke een „antisemiet en Holocaustontkenner.”

„De bijeenkomst vindt plaats op de Dam in Amsterdam, de plek waar ons Nationaal Monument staat als symbool voor onze vrijheid. CIDI is van mening dat deze man geen podium moet krijgen in ons land, en zeker niet daar”, roept een woordvoerder op.

„Soms is zijn antisemitisme heel duidelijk, met uitlatingen over de ’Joodse kliek’ en ’Rothschild zionisten’”, zegt hoogleraar Joodse studies Bart Wallet van de UvA.