Premium Het beste van De Telegraaf

Streep door voorgenomen plannen kabinet na protesten van D66 Waterpijpverbod in rook op

Door Inge Lengton Kopieer naar clipboard

Zolang er geen tabak in gaat, zijn waterpijpen niet verboden. Ⓒ Foto ANP/HH

Den Haag - Waterpijpen blijven in de horeca voorlopig gewoon in gebruik. Het kabinet zag wel heil in een algeheel verbod, maar daar is na protest vanuit D66 een streep doorheen gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.