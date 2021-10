Afstandsbediening krijgt luidruchtige oma’s van China stil

Dat schrijft The Guardian. De oma’s komen samen op pleinen en in parken, vroeg in de ochtend, of begin van de avond. Ze dansen op luide, Chinese muziek. Dat leidt tot wrevel en heuse opstootjes omdat de muziek volgens anderen de serene rust verstoort – en de steden zijn al zo druk en vol.

Afgelopen week ging een remedie tegen de geluidsoverlast viraal: een soort afstandsbediening in de vorm van een geweer die de muziekboxen doet uitschakelen. Reviews zijn lovend. “Beneden is het eindelijk stil”, valt te lezen.

“Geweldige uitvinding. Hiermee ben ik de baas in mijn wijk”, schrijft een ander.

Volgens The Guardian zijn er 100 miljoen dansoma’s in China. Die hebben natuurlijk enerzijds groot gelijk. Staatsmedia beschrijven dat het pleindansen een “positieve en effectieve manier is om lichamelijke en financiële grenzen te slechten” en de “kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren.”

Maar de boel loopt uit de hand. Verschillende groeperingen concurreren met elkaar om de beschikbare openbare plekken. Ze boksen tegen elkaar op qua volume van de muziek. Ook is op video’s te zien hoe ze het met basketballers aan de stok krijgen of tijdens een voetbalwedstrijd inbreken en het veld overnemen.

Soms wordt het vijandig. In Shijiazhuang gooien omwonenden stinkende tofu, verf en benzine naar de vrouwen tijdens het dansen. Er zou zelfs met menselijke ontlasting zijn gegooid. Chinese autoriteiten worstelen al jaren met de traditie.

Het pleindansen kent zijn oorsprong in de jaren ’60 in de Culturele Revolutie. “Het pleindansen is een schim uit het verleden. Veel ouderen vinden dat heel China door hun generatie is gebouwd. Zij hebben de sterkste stem en status. Wij jongeren hebben niets, en zijn niet gekwalificeerd om er wat tegen te zeggen”, aldus een jongere. Toch laat de afstandsbediening zien dat het jongeren nu menens is.