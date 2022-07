Pizzakoerier die vijf kinderen redt uit brand krijgt gepeperde rekening, golf van solidariteit komt op gang

Toen Bostic aan het werk was, zag hij hoe een huis in lichterlaaie stond. Bostic twijfelde geen moment en controleerde of het gebouw verlaten was. „Voordat ik nog maar goed door de deur was, begon ik te roepen of er iemand in het gebouw was”, vertelde hij aan Fox News. Bovenaan de trap zag hij een 18-jarig meisje met twee jongere kinderen en een baby staan. Het meisje was aan het babysitten op haar drie jongere broers en zussen en een vriendje, terwijl hun ouders wat verderop in een café zaten. Bostic hielp de tiener en de drie andere kinderen veilig het huis uit. Zij lieten weten dat dat hun zesjarige zusje nog in het huis was.

„Ik was bang. Maar toen hoorde ik Kaylani’s geschreeuw. Het was donker. De rook was een stille moordenaar”, vertelt Bostic. „Ik deed mijn shirt over mijn hoofd, ging naar beneden met mijn ogen dicht en stak mijn hand uit. Ik gebruikte mijn oren om me naar haar stem te leiden”, zei hij. „Ik dacht: ’ik wil hier niet sterven’.” Uiteindelijk vond hij het zesjarige meisje, maar de weg terugvinden was te moeilijk geworden door de dikke rook. Bostic besloot daarom om uit het raam van de tweede verdieping te springen.

Het kind werd onmiddellijk opgevangen door de hulpdiensten, terwijl Bostic happend naar adem op het gras zat. Zijn lichaam zat onder het bloed, brandwonden en blaren. Op bodycambeelden van een politieagent is te zien hoe hij vraagt of alles oké is met de baby. De politieagent verzekert hem dat hij een goede daad verricht heeft.

Rookvergiftiging

„We voelen ons zeer gezegend door wat Nick heeft gedaan”, vertelde de vader van de kinderen aan The Washington Post. „Hij is een echte held, en mijn dochter is een echte held voor het wakker maken van de kinderen. Ik wil er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als Nick niet langs was gekomen.”

Vier van de vijf kinderen konden aan de brand ontsnappen zonder enige verwondingen. Enkel het zesjarige meisje moest geholpen worden door reddingswerkers na de val uit het raam. Bostic zelf moest wel opgenomen worden in het ziekenhuis voor een rookvergiftiging. Als beloning voor zijn heldendaden kreeg hij een gepeperde ziekenhuisrekening voorgeschoteld.

Gelukkig nam een neef van Bostic het initiatief om een inzamelactie te starten met het doel om 100.000 dollar in te zamelen. „Deze jongen is het echte werk”, schreef hij op de pagina. „Helaas heeft hij ernstige verwondingen en zal hij hulp nodig hebben tijdens zijn herstel.” Intussen is er met 554.000 dollar (zo’n 542.000 euro) al ruim het vijfvoudige ingezameld. Bostic heeft het ziekenhuis ondertussen verlaten.