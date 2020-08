Piet (80) kon niet voorkomen dat zijn buurman overleed door brand

Piet kijkt naar de stille getuigen van de brand bij zijn overleden buurman. Ⓒ Mediahuis

Andijk - De kopjes voor de koffievisite voor zijn tachtigste verjaardag staan klaar, maar het gesprek gaat over wat afgelopen nacht gebeurd is. Andijker Piet Bakker kon niet voorkomen dat zijn jonge buurman overleed na een brand in diens woning. ’Ze wilden de deur inslaan, maar die deuren zijn heel stevig.’