Honderden demonstranten opgepakt in Hongkong

De parlementsverkiezingen werden uitgesteld door leider Carrie Lam in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het besluit is een klap voor de pro-democratiebeweging, die had gehoopt op een historische meerderheid. In de Wetgevende Raad, zoals het parlement van Hongkong heet, wordt de helft van de leden verkozen en de andere helft benoemd. De benoemde leden gelden doorgaans als pro-Chinees.

„Vandaag is onze verkiezingsdag, we moeten ons verzetten om te vechten voor ons stemrecht”, zegt de 70-jarige mevrouw Wong, een van de demonstranten. De verkiezingen zouden de eerste zijn geweest sinds China in juni de omstreden veiligheidswet voor Hongkong aannam. Volgens critici is het doel van die wet om een einde te maken aan de status aparte van de voormalige Britse kroonkolonie, die in principe een eigen parlement, vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht heeft. De regering van Hongkong beweert dat er geen politiek motief schuilgaat achter het uitstellen van de verkiezingen.

Duizenden politieagenten waren gestationeerd rondom het stadsdeel Kowloon. Demonstranten zwaaiden met protestborden en scandeerden anti-regeringsleuzen zoals „bevrijd Hongkong.” Die leus is verboden onder de Chinese veiligheidswet. De politie laat weten dat inmiddels rond de 300 demonstranten zijn opgepakt. Sommigen zijn aangeklaagd voor onder meer illegale samenscholingen, verstoring van de openbare orde en het tegenwerken en belagen van de politie.

Arrestanten

Onder de arrestanten zijn ook de burgerrechtenactivist Figo Chan, voormalig parlementariër Leung Kwok-hung en activist en politicus Raphael Wong. De drie prominenten van de democratische beweging zijn aangehouden omdat zij een menigte van meer dan 30 mensen leidden, aldus de politie op Facebook.