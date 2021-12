Premium Het beste van De Telegraaf

Huis familie Quaedackers van programma ‘Een Huis Vol’ in brand gestoken: drie verdachten opgepakt

Heerlen - In een leegstaand huis in het Schaesbergerveld in Heerlen heeft dinsdagnacht een brand gewoed. De politie heeft anderhalf uur later op de A73 bij Venlo twee mannen en een vrouw aangehouden. Ze worden er van verdacht de brand te hebben aangestoken.