Oekraïne meldt dood Russische generaal bij Charkov

Gerasimov had een aanzienlijke staat van dienst: hij vocht mee in Tsjetsjenië, Syrië en de Krim en kreeg daar zelfs medailes voor. De inlichtingendiensten zeggen informatie hebben dat hij het vuurgevecht niet overleefd heeft en baseert zich onder meer op een opgevangen gesprek tussen twee FSB-agenten over de dood van Gerasimov. De onderzoeksjournalisten van Bellingcat bevestigen het nieuws.

Gerasimov is daarmee de tweede Russische generaal die tijdens de oorlog om het leven komt. Eerder was ook al majoor-generaal Andrei Sukhovetsky gedood. En dat op een moment waarop de troepen van Poetin steeds meer gebukt lijken te gaan onder logistieke problemen. Er waren ook al meldingen dat de moraal van de Russische soldaten niet al te goed meer is.

