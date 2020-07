Mona Keijzer deelt uit aan De Jonge tijdens CDA-debat

Minder marktwerking in de zorg. Meer solidariteit in de economie. Geen bezuinigingen de komende jaren. Meer ruimte aan innovatie. Het leenstelsel voor studenten moet weg. En het CDA moet vooral een ’brede volkspartij’ zijn.

Zwevende CDA-leden moesten het amper van inhoudelijke verschillen hebben als zij voor het kiezen van hun gedroomde lijsttrekker van het eerste debat afhankelijk waren. Een debat was het amper, wel een rondje CDA-evergreens waarbij alle kandidaten hun eigen accenten zetten.

Zo sprak vicepremier De Jonge van het CDA als partij ’van het midden’. „Ik hou van het midden. Daar zitten de oplossingen voor een samenleving waarin de onzekerheden groter zijn geworden.” De Jonge is de veilige kandidaat van het CDA als rustige bestuurderspartij, zei CDA-wethouder Jelle Beemsterboer, wethouder te Schagen, één van de vijftien Hugo-fans die mee de zaal in mochten.

’Maximumaantal migranten’

Maar een saaie bestuurder is hij allerminst, zo straalde De Jonge uit. Hij mocht vragen beantwoorden over zijn hobby’s, jazz en koorzang, waarbij de ’a’ van appèl hem het meest aan het hart ligt. Hij hield een pleidooi voor een grondig debat over migratie. We zijn natuurlijk een solidair landje. Maar we moeten eerlijk zijn: het aantal arbeidsmigranten overtreft de spankracht van de samenleving.” Daarbij suggereerde hij dat Nederland een maximumaantal moet formuleren aan wat het aan migranten aan kan. Aantallen noemde hij niet. „Daar moeten we met elkaar het debat over aan.”

Wie Keijzer nog niet kende, werd ook wijzer: ze heeft vijf zoons, die ze leert dat je eerst geld moet verdienen voordat je het kunt uitgeven. Dat is de basis van de economie. Spannend werd toen ze sprak over de vrije artsenkeuze. Daarmee gaf ze een sneer naar De Jonge, die als zorgminister een wet in de Eerste Kamer heeft liggen die deze keuze beperkt. Niet doen, zei Keijzer. Op een quasi-spontane vraag van een Eindhovens student over de toekomst van de economie, gooide de staatssecretaris haar strijdkreet de zaal in: „Wees wijzer, kies Keijzer!” Vanwege de coronaregels mocht er niet gejoeld worden, anders was haar aanhang vast te horen geweest.

Pieter Omtzigt gaf een inkijkje in zijn persoonlijke leven, net als Keijzer. Ⓒ CDA

Kamerlid Omtzigt hield een pleidooi voor een overheid die ’een schild is voor de zwakkeren’. Daarbij kon hij zijn rol in het blootleggen van de toeslagaffaire verzilveren, waarin mensen ’in een financiële nekklem’ werden genomen. Hij vertelde nog eens dat de kwestie hem persoonlijk had aangegrepen. Daarmee vestigde hij de aandacht op zijn rol als onafhankelijke kandidaat, tegen de gevestigde orde, de verrassing van de lijsttrekkersstrijd.

Omtzigt: ik wil mijn dochters vaker zien

Ook vestigde hij de aandacht op de kandidaat die de concurrentie misschien wel het meest had laten sidderen als hij kandidaat was geweest. „Ik ben blij dat we een minister van Financiën hebben die de begroting op orde had toen deze crisis over ons heen kwam”, zei Omtzigt.

Zelf kreeg hij complimenten van zijn concurrenten om zijn pitbullswerk vanuit de Kamer, waarbij hij zich in tal van dossiers vastbeet. Tijdens het debat viel op dat hij zich tussen de kandidaten van de ’macht’ moeiteloos staande hield.

Ook hier hiel het persoonlijke het zwevende CDA-lid mogelijk op weg. Wat hij ervan vond om zijn dochters zo weinig te zien, wilde presentatrice Lucile Werner weten. „Ik vind het niet leuk om vier dagen in de week in Den Haag te zitten. Ik wil mijn dochters vaker zien.”

De stembussen zijn inmiddels open. De drie kandidaten zijn allemaal voorgedragen door het partijbestuur om de strijd aan te gaan. Ook Kamerlid Martijn van Helvert maakte nog deel uit van het gezelschap, maar hij trok zich eerder deze week terug uit de race. Minister van Financiën Wopke Hoekstra werd eerder genoemd als grote favoriet, maar hij is naar zijn zeggen meer een bestuurder dan een politicus, dus hij stelde zich niet beschikbaar.

