250 kalveren omgekomen bij grote brand in drie schuren in Elspeet

ELSPEET - Bij een zeer grote brand in drie schuren aan de Oude Hof in Elspeet zijn dinsdagmiddag zo’n 250 kalveren omgekomen. Dat schat een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brand brak rond 14.30 uur uit, een half uur later had de brandweer de vlammen onder controle, aldus de woordvoerder.