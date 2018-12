Matthijs (27) harkt half miljoen binnen bij pokertoernooi

Matthijs (rechts) wacht in spanning op de laatste kaarten... Ⓒ Screendump YouTube TheBigBausOfTheNauf

Rozvadov - „Een droom die nu al in vervulling is gegaan.” Met die woorden ging de 27-jarige Matthijs Jonkers uit Didam met de laatste twaalf door naar de zesde dag van de World Series of Poker Europe in Tsjechië. Hij kwam behoorlijk ver en hield er behalve een fantastische week ook een flinke pot met prijzengeld aan over.