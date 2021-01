Omstreden imam Jneid mag Haagse wijken weer in

De in Leidschendam woonachtige imam kreeg in 2017 op aandringen van toenmalig burgemeester Krikke een gebiedsverbod opgelegd voor de twee kwetsbare wijken. Volgens toenmalig burgemeester Krikke zou hij in zijn preken ‘extremistische en intolerante boodschappen verkondigen over vrouwen en homo’s’. Ook probeerde de streng islamitische Jneid, die eerder in verband werd gebracht met het sluiten van illegale Sharia-huwelijken, een moskee te openen in de wijk Transvaal. De Telegraaf kwam er destijds achter dat dit onder het mom van een boekwinkel gebeurde.

De prediker kreeg een gebiedsverbod opgelegd, dat zes keer werd verlegd. Maar volgens de Haagse rechtbank, die de vijfde en zesde verlenging van de maatregel beoordeelde, heeft het ministerie onvoldoende gemotiveerd 'dat van de aanwezigheid van Jneid in de Schilderswijk en Transvaal nog immer een zodanige dreiging van de nationale veiligheid uitgaat, dat het opleggen van een gebiedsverbod noodzakelijk is', aldus het vonnis.

’Een slechte zaak’

De lokale VVD-fractie noemt de uitspraak van de rechter ‘een slechte zaak’. ,,De overheid moet in beroep”, reageert fractievoorzitter Frans de Graaf op Twitter. De partij heeft vrijdag meteen schriftelijke vragen gesteld.

Fawaz Jneid reageert via zijn Facebookpagina verheugd op de uitspraak: ‘Lof zij Allah, de Heer van de werelden’. Volgens de imam heeft de Nederlandse overheid hem drie jaar geleden ‘een lockdown opgelegd’. Hoewel de imam de toegang tot de wijken werd ontzegd kon hij al die jaren wel ongestoord zijn gang gaan op sociale media.

Inmiddels lopen er nog beroepszaken tegen de (verlengde) gebiedsverboden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Raad van State.