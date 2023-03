Vakbond: ziekenhuismedewerkers staken half april opnieuw

Wanneer de ziekenhuizen precies gaan staken in april, maakt de FNV pas eind maart bekend. Dat is omdat afspraken voor operaties en controles anders al om de stakingsdag heen gepland kunnen worden. „Dat vermindert het effect van de staking.”

De betrokken vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, werknemersvereniging FBZ en NU’91 zijn teleurgesteld in werkgeverskoepel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), omdat er nog geen „fatsoenlijke cao” ligt voor meer dan 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. De cao liep eind januari van dit jaar af. Volgens FNV is de actiebereidheid onder ziekenhuismedewerkers steeds groter aan het worden.

De vakbonden willen dat de lonen dit jaar direct met 10 procent omhooggaan. Ook willen ze onder meer betere afspraken over werktijden en roosters. De ziekenhuizen hebben een gespreide loonsverhoging geboden: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent in 2024.

Op 16 maart legde het ziekenhuispersoneel voor het eerst het werk neer voor een betere cao. Afdelingen van zo’n 64 ziekenhuislocaties deden mee. Er waren toespraken te horen en in meerdere ziekenhuizen gingen medewerkers op de grond zitten bij zogenoemde ’sit-ins’. Ze wilden daarmee aantonen hoe de NVZ hén laat zitten. Ondanks de zondagsdienst werden kinderen en patiënten met kanker in veel ziekenhuizen gewoon behandeld.