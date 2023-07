Drie doden na verkeersongeluk in Markenbinnen

De aanrijding gebeurde rond middernacht op de N246 in de buurt van Markenbinnen. Een van de wagens reed honderden meters door, sloeg meerdere malen over de kop en kwam in het water naast de weg terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Ⓒ Michel van Bergen

In de loop van de ochtend kwam het zogenoemde Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) in actie. Vanwege de zoekactie is het scheepvaartverkeer in de Markervaart gestremd tussen de Enge Stierop en de Tapsloot. Eerder zei de veiligheidsregio rekening te houden met meerdere scenario's.

Voor zover bekend raakte niemand in het andere bij het ongeval betrokken voertuig gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanrijding.