Ongeluk met twee auto’s in Markenbinnen, twee ernstig gewonden

Het ongeval gebeurde zondagavond even voor middernacht op de N246. Een van de wagens sloeg over de kop en kwam in het water naast de weg terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit en wisten de twee slachtoffers uit de wagen te halen. Volgens een politiewoordvoerster wordt er nog gezocht naar mogelijk meer inzittenden.

Voor zover bekend raakte niemand in de twee overige bij het ongeval betrokken voertuigen gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanrijding.