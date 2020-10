Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt, vooral op ic

Medewerkers op een speciale cohort-afdeling in het Amphia ziekenhuis. Ⓒ ANP / HH

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft toenemen, maar de stijging is de laatste dagen vooral te zien op de intensive cares. Het aantal patiënten op die afdelingen is in de afgelopen drie dagen met 25 procent gestegen. Op de verpleegafdelingen, waar het de afgelopen weken heel druk was, steeg het aantal patiënten met 10 procent, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.