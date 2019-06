Uitspraak over fatale arrestatie Henriquez

De Haagse rechtbank veroordeelde de agenten eind 2017 tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. De agenten waren tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM had in eerste aanleg de rechtbank gevraagd de agenten wel schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen.

Henriquez overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis. Er waren vijf agenten - met pepperspray en wapenstok - nodig om de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen.

Dagenlange rellen

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk. De bij de arrestatie betrokken agenten werden ernstig bedreigd. Zij hebben zelfs moeten onderduiken. Mede daarom zitten ze volledig afgeschermd in de rechtbank. Ze worden aangeduid als DH01 en DH02.

Bekijk ook: Procedures met enorme impact voor agenten