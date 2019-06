Voorwaardelijk cel en vrijspraak om Henriquez

Het Openbaar Ministerie had in april tegen beiden een celstraf van zes maanden voorwaardelijk geëist en een beroepsverbod van twee jaar. Het hof ging niet mee in het geëiste beroepsverbod.

Henriquez overleed een dag na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis. Vijf agenten probeerden de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen. Ze gebruikten pepperspray en een wapenstok en pasten een nekklem toe.

Onze verslaggever Saskia Belleman is woensdag bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

