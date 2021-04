Jongen (16) in Barendrecht kwam om door kogel

In eerste instantie werd gemeld dat de 16-jarige uit Heerjansdam naar het ziekenhuis werd gebracht na letsel aan zijn hoofd door een ontploffing in het huis. Na onderzoek trekt de politie nu dus een andere conclusie. In de woning aan de Rietgors in Barendrecht waren nog vier andere jongens tussen de 15 en 20 aanwezig. Zij werden allen aangehouden, maar mochten later op de vrijdagavond naar huis. Hun rol en wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.