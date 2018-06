Grote brand in Maastricht onder controle

Op het naburige Vrijthof waren toen de brand uitbrak zeker 20.000 carnavalsvierders in verband met de opening van het Limburgse carnavalsseizoen. Veel feestgangers bleven hangen, anderen zwermden uit over de binnenstad. Het uitgaansgebied rond de Platielstraat blijft nog uren gesloten, totdat alle rook weg is.

De brandweer had aanvankelijk grote moeite de brandhaard te bereiken, mede omdat de Platielstraat in de oude Maastrichtse binnenstad nauw en slecht bereikbaar is. De politie rukte met extra agenten uit om ruimte voor de hulpdiensten te creëren. Daartoe moest een deel van het Vrijthof en naburige straten worden ontruimd. Volgens getuigen leidde dat tot een chaos. ,,Mensen worden van links naar rechts gestuurd door de politie.''

De brand brak om 20.15 uur uit. Rond 22.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen neemt nog uren in beslag. Naastgelegen panden liepen roet- en waterschade op, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg.