Wetboek van Strafvordering na bijna eeuw vernieuwd: ’Fundament op orde brengen’

Door Saskia Belleman

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke met commissie-voorzitter prof. Rianne Letschert. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Cybercrime bestond nog niet, een cloud was een wolk aan de hemel en van een smartphone had nog niemand gehoord toen in 1926 het Wetboek van Strafvordering werd geschreven. In dat wetboek wordt de manier waarop strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd geregeld. Na talloze aanpassingen in de afgelopen honderd jaar is de onoverzichtelijke lappendeken aan vervanging toe. Want hoe pak je een cybercrimineel aan met een wet uit 1926?