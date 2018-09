Een echte man speelt met treintjes

In de twee hallen van de beurs lopen inderdaad vrijwel alleen mannen rond. „95 procent op zulke beurzen is man”, zegt organisator Leo Hendriksen. De vrouwen die er zijn, zijn net als mevrouw Nolting met hun man mee, soms met lichte tot zware tegenzin. „Ik ga eigenlijk nooit mee, maar vandaag wel.” Noltings man speelt al vanaf zijn achtste met treinen. „Mijn hele huis is trein en de kamer van mijn dochter die het huis uit is ook. Mannen blijven kinderen.”

Met haar laatste zin beschrijft de vrouw precies het fenomeen dat zich voordoet met hobby’s zoals die van haar man. „Je hebt het bekende Amerikaanse spreekwoord: the only difference between a man and a boy is the price of his toys”, zegt psycholoog Jeffrey Wijnberg. „Boys will be boys, will be boys. In zekere mate zal hij ontwikkeling naar volwassenheid doormaken, maar meer dan bij vrouwen het geval is, blijft hij toch dat kind.”

Daarnaast is het bouwen van de treinbanen ook een uitvlucht voor veel gezinsmannen. „Een man zal toch altijd in de context van het gezinsleven een manier zoeken om zich af te zonderen. In een moestuintje of schuurtje en als-ie iets meer geluk heeft, heeft hij een zolder en kan hij een modeltrein neerzetten.”

Maar tussen de vooral grijze en soms glinsterende mannenschedels valt één leuke jongedame op. Is zij de uitzondering? „Ik ben hier omdat ik sieraden maak”, zegt de 23-jarige Maruschka Poolman. Ze speurt naar de poppetjes die langs het spoor worden gezet en maakt daar collages van die ze in hars giet. Poolmans vader draait zich om. „Zoek je nog varkentjes”, vraagt hij. „Nee, die heb ik genoeg.” Daar is dan toch een verband met de typische man op de beurs. „Wel, door zijn treinengedoe ben ik eigenlijk begonnen.”