’Vrouw (29) uit Den Bosch brein achter plofkraken Duitsland’

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

UTRECHT - In Den Bosch is dinsdagochtend een 29-jarige vrouw uit die stad aangehouden in verband met een reeks plofkraken in Duitsland. De politie verdenkt haar ervan leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die hiervoor verantwoordelijk is.