Fatale vergiftiging met xtc in Duits restaurant: een dode, zeven gewonden

De acht vrienden, allemaal tussen 33 en 52 jaar oud, waren zondagavond naar het Italiaans restaurant La Vita in Weiden in de Duitse deelstaat Beieren getrokken om daar te kijken naar het RTL-programma Take me out, waarin een van hen die avond te zien was, meldt onder meer dagblad Bild.

Ⓒ Armin Weigel/dpa

De gasten deelden een fles champagne met elkaar, maar vertoonden kort daarna allemaal vergiftigingssymptomen. Ze hadden nog geklaagd over de afschuwelijke smaak van de champagne. Hulpdiensten werden ingeschakeld. Toen de politie en hulpverleners arriveerden in het restaurant lag een deel van de gasten van ellende op de grond. Enkelen van hen hadden schuim op de mond.

Ze moesten naar het ziekenhuis worden gebracht, waar de 52-jarige man overleed. Met de anderen - drie vrouwen en vier mannen - gaat het inmiddels naar omstandigheden goed. Enkelen konden inmiddels het ziekenhuis verlaten en zijn ondervraagd. Bij anderen wordt gewacht tot hun toestand dat toelaat.

Nalatigheid

Het is voor de politie duidelijk dat de fles drank vergiftigd was met een mengsel van xtc, blijkt uit onderzoek. Hoe de drugs erin terechtkwam, is nog onduidelijk. Volgens getuigen was de fles nog dicht en werd deze pas aan tafel geopend. Rechercheurs sluiten opzet of een doelbewuste aanval uit. Mogelijk is er wel sprake van dood door schuld, als gevolg van nalatigheid. De politie speurt daarom niet naar een specifieke verdachte. Wel is zij op zoek naar verdere getuigen die hebben gezien wat er zich in het restaurant afspeelde rond het moment van de vergiftiging.