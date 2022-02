Man overlijdt na vergiftiging in restaurant, zeven gewonden

De gasten zouden een fles drank hebben gedeeld en kort daarna allemaal vergiftigingssymptomen hebben vertoond. Toen de politie en hulpverleners arriveerden in het restaurant lag een deel van de gasten, in de leeftijd tussen de 33 en 52 jaar, op de grond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de 52-jarige man overleed. Geen van de anderen is in levensgevaar.

Vanwege het lopende onderzoek wil de politie nog niet zeggen wat voor soort drank er in de fles zat. Wel zei de politie tegen de omroep Bayerischer Rundfunk (BR) dat ze vermoedt dat er sprake is van dood door schuld, als gevolg van nalatigheid. Van opzet lijkt geen sprake. De politie speurt daarom niet naar een specifieke verdachte. Wel is zij op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er zich in het restaurant afspeelde rond het moment van de vergiftiging.