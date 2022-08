Hoge Veluwe over wolvenwelpen: probleem alleen maar groter

Hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker stelt dat „het probleem alleen maar groter wordt.” „We zijn niet tegen de wolf, maar we vragen ons af of wolven in een drukbevolkt land als Nederland wenselijk zijn. Voor wat betreft het park denken we dat de moeflons en andere dieren door de komst van de wolf zullen verdwijnen. Dat heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. We willen dat het mogelijk wordt de wolf tijdelijk of langdurig te weren.”

Volgens De Hoge Veluwe is de kudde moeflons al flink uitgedund door wolvenaanvallen. Moeflons begrazen de heidevelden op De Hoge Veluwe. Als dat niet meer gebeurt groeit de kwetsbare en beschermde natuur dicht.

Toen de eerste wolven in Nederland opdoken, plaatste De Hoge Veluwe hoge hekken langs de wilddoorgangen tussen het park en de Veluwe bossen. Toch dook in 2021 de eerste wolvin op. Volgens De Hoge Veluwe kon het dier binnenkomen doordat mensen doorgangen in de hekken maakten. „Of misschien zelfs met een voertuig wolven in het park hebben gebracht.”

De wolf is op allerlei manieren wettelijk beschermd tegen verjagen of afschieten. De Hoge Veluwe wil dat het wel mogelijk wordt om de wolf te weren. „En dat moet snel gebeuren, want nu er al meer wolven in het park rondlopen wordt het alleen maar moeilijker om ze weg te krijgen. We moeten niet wachten tot er een onomkeerbaar probleem is ontstaan”, aldus Leidekker.

Het is niet bekend waar de wolven in het grote natuurpark zitten. Twee wolvenwelpen zijn in het park op de foto gezet, aldus de Zoogdiervereniging.